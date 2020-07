Um helicóptero modelo Robinson 22 caiu no início da tarde de hoje (6) na Baía da Guanabara, no RJ. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na altura da Praça Mauá, próximo ao Museu do Amanhã. O aeroplano era da empresa Omni, de táxi aéreo. Os tripulantes era um instrutor e um aluno, que foram resgatados por embarcações particulares. Equipes da corporação fazem buscas por terra, mar na tentativa de localizar a aeronave. A Marinha participa das buscas. Segundo uma testemunha o autogiro fez um barulho, rodopiou e despencou na baía.