Helicóptero socorre idoso de 91 anos com suspeita de infarto

Helicóptero AS350 Esquilo, denominado Acauã 2, de matrícula PP–CPB realizou o transporte aeromédico de Jucélio Marques (91) com bloqueio atrioventricular. O Programa Coração Paraibano uma rede estruturada de cuidados de urgência e emergência cardiológica gerenciado pela Fundação PB Saúde possibilitou que mais uma vida fosse salva.

O idoso procurou atendimento na Unidade de Pronto Atendimento Alto Branco, em Campina Grande, e precisou ser transferido de emergência, pelo transporte aeromédico, para o Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, na região metropolitana de João Pessoa.

Segundo o médico que acompanhou o paciente durante a transferência ele foi diagnosticado com um bloqueio atrioventricular total; interrupção parcial ou completa da transmissão do impulso dos átrios aos ventrículos. Além da suspeita de um infarto agudo do miocárdio, por isso a necessidade de transferir com urgência para o Hospital Metropolitano.

Ao chegar no hospital, o idoso foi recepcionado pela médica clínica Karen Arnoud, que o encaminhou para realização de exames complementares e definição da conduta clínica. O paciente segue internado em estado estável, consciente e orientado.