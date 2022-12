O prefeito de Ponta Porã, arquiteto Hélio Peluffo, foi anunciado hoje pelo governador eleito Eduardo Riedel como futuro secretário estadual de Infraestrutura e Logística e disse que seu principal compromisso será trabalhar para manter a ação municipalista que reduziu as desigualdades, levou infraestrutura para os municípios e teve apoio da população que optou pela eleição de Riedel. “Um prefeito na Seilog é a demonstração clara de que esse trabalho vai continuar, atendendo os municípios, aumentando a produção interiorizando o desenvolvimento e gerando empregos para a população”, disse Peluffo, agradecido pelo convite de Riedel.

Peluffo renuncia à Prefeitura de Ponta Porã no final do ano, mas diz que deixa “tudo organizado” para o sucessor, Eduardo Campos, “concluir os projetos e atender a população como a gente vinha fazendo”. Peluffo afirmou que tem uma equipe preparada e que vai continuar tocando a administração ao lado do vice-prefeito que foi secretário de governo nas suas duas gestões. Ele disse que são 75 obras em andamento, em licitação e a licitar e cerca de R$ 400 milhões garantidos em obras nos próximos dois anos.

Alta aprovação

A última pesquisa IPEMS (10/11/22) realizada no município de Ponta Porã assegura que 96,13% da população aprovam a gestão de Hélio Peluffo. Hélio Peluffo Filho nasceu em Ponta Porã no dia 24 de abril de 1961. Formou-se em Arquitetura pela Universidade Santa Úrsula, no Rio de Janeiro, em 1986. É casado com Vânia Peluffo, pai de Marcela, Hélio e Felipe e avô de Ana Vitória. Desde que se formou trabalha por Ponta Porã. Foi Secretário Municipal de Planejamento na administração do prefeito Aires Marques (1987 e 88). Elegeu-se vereador para mandato de 1989 a 1992. Foi Secretário de Infraestrutura e de Meio Ambiente e de Governo da administração Flávio Kayatt (2005-2012), período em que coordenou a execução de 200 obras. Hélio Peluffo foi secretário de Obras da Prefeitura Municipal de Maracaju de 2013 a 2016, contribuindo para o desenvolvimento urbano e pela infraestrutura do vizinho município.

Em 2016, recebeu 60,67% dos votos válidos, elegendo-se prefeito municipal de Ponta Porã para a gestão 2017-2020. Foram 26.953 votos. Peluffo foi reeleito prefeito de Ponta Porã em 2020, conquistando 90,36% dos votos válidos. Foram 40.305 votos. A administração de Hélio Peluffo transformou Ponta Porã, elevando a performance dos serviços públicos, melhorando a infraestrutura urbana e rural e projetando novos indicadores de qualidade de vida para a população. Hoje, a gestão local serve de modelo para vários outros municípios, notadamente pelo equilíbrio financeiro conquistado, inovação e o elevado volume de obras e executadas com recursos próprios, parcerias e financiamentos, como o Fonplata.

Hélio Peluffo deixa a Prefeitura de Ponta Porã no final do ano com um legado de inovação administrativa e planejamento financeiro e de infraestrutura. A gestão dos próximos dois anos está garantida com mais de 75 obras (em andamento, licitadas e a licitar) com recursos assegurados que totalizam R$ 400 milhões.