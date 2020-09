Um sábado por mês doadores da Capital tem atendimento em período integral

Desde o mês passado o Hemocentro Coordenador de Mato Grosso do Sul adotou a sistemática de ampliar o atendimento a cada primeiro sábado do mês. Coincidentemente o primeiro sábado de setembro também antecede o feriado de 7 de setembro que cairá na segunda-feira.

Os voluntários da Capital tem o período entre 7h às 17h para se dirigir até a unidade na Avenida Fernando Corrêa da Costa e contribuir para a manutenção dos estoques que ajudam a salvar vidas em todo Estado.

A necessidade é por todas as tipagens sanguíneas, em especial os tipos A+, O- e O+ que estão com estoques abaixo do ideal. Coordenadora geral da Rede Hemosul, Marli Vavas destaca que o atendimento segue todas as normas de biossegurança contra o novo coronavírus e que a reposição dos estoques é fundamental para salvar vidas.

“É essencial que a população participe e venha doar sangue. Além de ser uma satisfação para a nossa equipe atender em período integral um sábado por mês, isso contribui significativamente para a melhora dos nossos estoques e atinge o principal objetivo de restaurar a saúde de tantos pacientes que necessitam”, afirma.

Além da demanda espontânea, é possível fazer o agendamento para evitar aglomeração e prevenir o contágio do novo coronavírus. A doação programada é uma forma de evitar a aglomerações. Os telefones para agendamento na Capital são os fixos (67) 3312-1516, (67) 3312-1529 e (67) 99298-6316.

Entre as medidas adotadas pelo Hemosul para prevenir o contágio da Covid-19, está o uso obrigatório de máscaras e aferição de temperatura corporal dos voluntários.

Para doar, é necessário ter em mãos documento oficial com foto, estar bem alimentado e bem de saúde, ter mais de 55 quilos, e ter idade entre 16 e 69 anos. Mais informações podem ser conferidas aqui.

Lembrando que cada doação conta para bater a meta de 5 mil bolsas da campanha “Do Mesmo Sangue”. Com o apoio de toda sociedade três etapas já foram concluídas, e a ararinha vermelha do Monumento das Araras na Capital já retomou metade de sua cor.