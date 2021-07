Durante todo o Junho Vermelho os números dos estoques estratégicos estiveram em alta por conta das campanhas e eventos realizados no Hemosul Coordenador e também por todo o estado. Mas com a chegada do mês de julho as doações voltaram a cair preocupando a instituição que faz distribuição de sangue para hospitais de todo Estado.

As bolsas coletadas no Hemosul Coordenador nos dois primeiros dias da semana foram 40,83% abaixo do ideal. Na segunda-feira (12) foram 68 e na terça-feira (13) foram 79, enquanto a média diária ideal é de 180 bolsas.

Uma das grandes preocupações é com relação as plaquetas, pois menos da metade das bolsas permitem a produção deste hemocomponente. Outra dificuldade de manter os estoques de plaquetas é o tempo de validade de apenas cinco dias, muito curto para o armazenamento.

Outro fator da necessidade é a qualidade dessa plaqueta que deve estar de acordo com as normas da legislação vigente. Mulheres têm uma restrição a mais por conta da gestação. Só é possível produzir plaquetas das doações de mulheres até a segunda gestação.

“São vários detalhes que acabam deixando nosso estoque de plaquetas abaixo do necessário, precisamos fazer cada processo corretamente para garantir uma doação segura para aqueles que estão doentes e precisando. Hoje, nosso estoque de hemácias está até razoável, mas o de plaquetas, está muito baixo e precisamos continuar contando com o apoio de toda a população para vir realizar suas doações” convida a Coordenadora Geral da Rede Hemosul Marli Vavas.

A instituição informou que está precisando de todas as tipagens sanguíneas e reforça que está seguindo as normas de biossegurança para garantir que os doadores se sintam seguros para vir aos bancos de coleta.

HEMOSUL COORDENADOR

Av. Fernando Correa da Costa, 1304, Centro – Campo Grande/MS

Fones: (67) 3312-1500 / 3312-1517 – Agendamentos: (67) 3312-1516 / 3312-1529 e (67) 99298-6316 whatsapp

Segunda à Sexta: 7h às 17h

Sábado: 7h às 12h

* Especialmente no mês de julho abrirá integral no dia 24/07 – das 7h às 17h



HEMOSUL SANTA CASA

Rua Rui Barbosa, 3633, Centro – Campo Grande/MS

Fones: (67) 3322-4135 / (67) 99273-7356 whatsapp

Segunda à Sexta: 7h às 11h