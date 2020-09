O Hemocentro Coordenador de Mato Grosso do Sul encerrou nesta sexta-feira (18) a campanha Do Mesmo Sangue tinha como meta coletar 5 mil bolsas de sangue para a revitalização completa do Monumento das Araras, um dos principais cartões postais de Campo Grande.

O ponto forte da campanha foi a solidariedade do sul-mato-grossense para ajudar a salvar vidas e a vontade de ver a arara da obra de arte voltar a ser vermelha. Em pouco mais de um mês do seu lançamento, a iniciativa atingiu o objetivo e a última demão de tinta foi feita na manhã desta sexta-feira pelo artista plástico Cleir Ávila.

“A participação das pessoas foi muito importante e só tenho a dizer que a gratidão total, por saber que várias vidas vão ser salvas com essa ação. Isso prova que a união faz a força”, destaca o escultor.

A campanha em parceria com o Sicredi e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) foi de grande importância para auxiliar no enfrentamento desse período que se agrava pelo tempo seco que provoca doenças respiratórias, afirma Marli Vavas, coordenadora geral da Rede Hemosul.

“Manter nossos estoques e alcançar números que atendam às demandas é um desafio possível nesta época apenas se mantivermos parcerias e pudermos contar com a solidariedade da população. Um projeto como este da Arara conscientiza, mobiliza, estimula as pessoas a participarem com a sua contribuição de amor à vida”, pontua Marli.

Marilu Pederiva Bernhard faz parte dos cinco mil doadores que participaram dessa iniciativa. Aos 52 anos de idade, dez deles são dedicados a doar sangue com frequência, pois para ela se tornou um ato que já se tornou parte da rotina. “É um ato que deveria fazer parte do cotidiano de todo mundo que tem essa possibilidade. É algo simples, indolor, e tu ainda ajuda a pessoa que está num momento complicado da vida”, pontua.

Hemosul

A campanha encerrou, mas a demanda no Hemosul continua. Nesta semana a instituição entrou em estado de emergência para os tipos O-, O+ e A+ que estavam com estoque em estado crítico.

Neste sábado (19) a unidade da Avenida Fernando Correa da Costa na Capital funciona das 7h as 12h.

Critérios para a doação de sangue em Mato Grosso do Sul podem ser conferidos no site do Hemosul.