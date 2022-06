Em comemoração ao Dia Mundial de Doador de Sangue, o Hemosul Coordenador realiza nesta terça-feira (14) o 4º Arraiá do Hemosul, recebendo as pessoas que forem doar sangue ao longo do dia com decoração junina e comidas típicas.

A Coordenadora-Geral da Rede Hemosul, Marli Vavas, explicou que a data é uma maneira de reconhecer a gentileza das pessoas que ajudam o próximo doando o sangue.

“Sem ajuda de cada doador o ato de salvar vidas não seria possível. São eles que fazem toda a diferença para milhares de pessoas que precisam receber a doação de sangue e seus hemocomponentes. Gostaria de convidar os doadores a virem comemorar esse dia fazendo sua doação e aproveitando para comemorar com a gente”, disse Marli Vavas.

O 4º Arraiá do Hemosul acontece das 7h as 17h na Sede do Hemosul na Av. Fernando Correa da Costa, Nº 1304. A Banda do Comando Militar do Oeste realizará apresentação as 8h.

A comemoração do Dia Mundial de Doador de Sangue acontece também em todas as unidades da Rede Hemosul que coletam diariamente: Hemosul Coordenador, Santa Casa, Hospital Regional, Dourados, Ponta Porã, Três Lagoas e Paranaíba.

O sangue é essencial para tratamentos e intervenções urgentes e pode ajudar pacientes que sofrem de condições com risco de vida, além de apoiar procedimentos médicos e cirúrgicos complexos. O sangue também é vital para o tratamento de feridos durante emergências de todos os tipos (desastres naturais, acidentes, conflitos armados etc.) e tem um papel essencial nos cuidados maternos e neonatais.

A data de 14 de junho foi instituída em homenagem ao nascimento de Karl Landsteiner, imunologista austríaco que descobriu o fator Rh e as várias diferenças entre os tipos sanguíneos, por isso, em 2005, a Assembleia Mundial da Saúde, designou um dia do ano para agradecer aos doadores e incentivar mais pessoas a doar sangue livremente.

Pré-requisitos para ser doador de sangue:

– levar documento de identidade com foto e órgão expedidor;

– estar em boas condições de saúde;

– ter entre 16 a 69 anos de idade (menores de idade com autorização e presença do responsável legal)

– intervalo entre doações de sangue de 90 dias para mulheres e 60 dias para homens;

– pesar mais do que 55 kg;

– estar bem alimentado e hidratado