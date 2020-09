Há pouco mais de um mês a campanha Do Mesmo Sangue vem contribuindo para impulsionar as doações de sangue nas unidades do Hemosul em todo Estado. Com a 4° etapa da pintura da arara vermelha do Monumento das Araras realizada nesta quinta-feira (10), a instituição está a 1 mil bolsas de atingir a meta da ação que vai revitalizar a obra de arte em Campo Grande.

A expectativa é que essa ação seja concluída no máximo até semana que vem segundo a coordenadora geral da Rede Hemosul, Marli Vavas. “O espirito de união dessa campanha tem feito toda diferença. Não só das instituições envolvidas, mas do envolvimento da sociedade como um todo. Acredito que esse será o grande legado que vai ficar, e consequentemente impulsionar a continuidade das doações no Hemosul”, pontua.

Cleir Ávila, autor da escultura e responsável pela revitalização dela, está otimista e acredita que até a próxima semana seja anunciada a última etapa. “A expectativa é grande e a felicidade é imensa porque estamos na reta final. Ver a participação do púbico em geral para salvar vidas é muito gratificante”, avalia.

Praça das Araras (Foto: Saul Schramm)

Lançada no dia 5 de agosto a iniciativa tem objetivo de arrecadar 5 mil bolsas de sangue, e a cada 1 mil bolsas uma parte da arara vermelha do Monumento das Araras em Campo Grande será colorida novamente. A pintura da ararinha vermelha aconteceu nos dias 17 e 24 de agosto, 1° e 10 de setembro.

Do Mesmo Sangue é uma campanha realizada em parceria entre Hemosul, Sicredi e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) para estimular a doação de sangue no Estado, atrair novos doadores, conscientizar para a preservação da espécie, além de restaurar um dos principais monumentos de Campo Grande.

Na Capital as doações de sangue podem ser realizadas diretamente no Hemosul que fica na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1304. No interior do Estado as doações podem ser feitas em Dourados, Ponta Porã, Três Lagoas, Paranaíba e Coxim. Confira aqui os endereços.

Para evitar aglomerações e oferecer mais segurança aos doadores durante a pandemia de Covid-19, as doações podem ser agendadas. O Hemosul adota todas as medidas de segurança. Para informações ou agendamentos a instituição disponibiliza os telefones (67) 3312-1516, (67) 3312-1529 ou whatsapp (67) 99298-6316.