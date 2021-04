Com ponto facultativo decretado pelo Governo de Mato Grosso do Sul, o Hemosul divulga os horários de atendimento para que as pessoas possam se organizar e planejar para doar sangue. Conforme o cronograma divulgado pela Rede Hemosul, sendo que nesta sexta-feira Santa não terá atendimento, retornando com o atendimento no sábado (3).

Todos os tipos de sangue são necessários, mas conforme o Hemocentro Coordenador alguns tipos sanguíneos estão com estoques em situação de alerta. São eles: O-, O+ e A+.

A Rede Hemosul conta com todas as medidas de biossegurança, distanciamento entre as cadeiras de espera e doação, álcool gel em locais estratégicos, uso obrigatório de máscaras. Vale lembrar que além da demanda espontânea, é possível fazer o agendamento para evitar aglomeração e prevenir o contágio do coronavírus.

Para doar, é necessário ter em mãos documento oficial com foto, estar bem alimentado e bem de saúde, ter mais de 55 quilos, e ter idade entre 16 e 69 anos, menor de idade precisa estar acompanhado do responsável legal. Para mais informações acesse o site do Hemosul e nossas redes sociais @hemosulms.

HEMOSUL CAMPO GRANDE: Av. Fernando Corrêa da Costa, 1304 – Centro, Campo Grande – Telefone: (67) 3312-1500