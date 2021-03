A Rede Hemosul manterá o seu funcionamento normal durante o período de medidas restritivas determinado pela prefeitura de Campo Grande e Governo Estadual a partir desta segunda-feira (22) e faz apelo para os doadores continuarem fazendo suas doações.

O hemocentro reforça que a contribuição da população é fundamental neste momento para a manutenção dos estoques de sangue e abastecimento da rede de saúde. “Nesse período é imprescindível que os doadores continuem vindo fazer as doações. É um momento bastante complicado, temos a pandemia batendo recordes todos os dias, temos a dengue que também está em alta, todos os tratamentos que usam plaquetas continuam, os pacientes continuam sendo internados por outras patologias. Nós precisamos dessa rede de solidariedade unida e com força total para continuarmos ajudando a salvar vidas” explica a Coordenadora Geral da Rede Hemosul, Marli Vavas.

Orientações

É importante que o doador agende seu horário pelos telefones (67) 3312-1516 3312-1529 / (67) 99298-6316 whatsapp, para evitar aglomerações e gerenciar o fluxo de pessoas.

O Hemosul segue adotando as orientações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do MS com foco em prevenir a disseminação do vírus, como reforço das rotinas de limpeza e desinfecção das áreas comuns, aumento do espaço entre as cadeiras da sala de espera e da sala de coleta e obrigatoriedade do uso de máscara.

Doadores que já tiveram Covid-19 podem doar:

Casos leves – após 30 dias de finalização dos sintomas.

Casos moderado/graves – aguardar 6 meses para passar pela avaliação da triagem clínica.

Pessoas que tiveram contato com casos confirmados devem esperar 15 dias.

Vacinas

Pessoas que recebem a vacina Coronavac, produzida pela chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, podem doar 48h após a imunização. Já quem recebeu o imunizante Oxford/AstraZeneca, produzido em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), precisa esperar sete dias.

Unidades do Interior – (INSERIR LINK) http://www.hemosul.ms.gov.br/horario-de-funcionamento-2/

Para mais informações acesse o nosso site www.hemosul.ms.gov.br e fique de olhos nas nossas redes sociais @hemosulms