Hemosul realiza ações para o Dia Mundial do Doador de Sangue em MS

O Hemosul de Mato Grosso do Sul promove a campanha Junho Vermelho e, nesta quarta-feira (14), quando se comemora o Dia Mundial do Doador de Sangue, a entidade realiza diversas ações no Estado para conscientizar a população sobre a necessidade da doação de sangue.

“O Dia Mundial do Doador de Sangue é um dia para agradecer a generosidade, solidariedade e empatia dos nossos doadores que nunca desistem de salvar vidas, a eles o nosso muito obrigada”, agradece Marli Vavas, coordenadora da Rede Hemosul. Por isso é necessário que as doações sejam regulares para garantir a transfusão a todas as pessoas necessitadas.

Ainda segundo o Hemosul, o tema deste ano é “Uma gota para você, um oceano para quem recebe – Doar sangue salva vidas” para a realização de diversas ações nas unidades hemoterápicas de Mato Grosso do Sul que acontecem nesta quarta-feira (14).

No município de Dourados o supermercado Lev Max firmou uma parceria com o Hemosul local que disponibilizou algumas bolsas para a realização de uma ação. Na ocasião, as bolsas disponibilizadas pelo hemocentro são preenchidas com sangue falso – feito com a mistura de groselha, água e corante preto – e identificadas com um adesivo informativo, alusivo ao ‘Junho Vermelho’.

Além disso, o Hemosul de Dourados também irá receber seus doadores e um grupo com 20 pessoas do município de Caarapó que realizaram agendamento para a doação de sangue com um ‘Arraiá’.

O hemocentro de Ponta Porã também fará um ‘Arraiá’ e na unidade de Três Lagoas terá a distribuição de pipoca e lanche especial a todos os doadores voluntários que comparecerem.

Já em Corumbá, a coleta acontece na quinta-feira (15), dia em que dará início às coletas semanais no município que, a princípio, serão agendadas. Esse é um passo importante para Corumbá que voltará a realizar coletas semanais, em dia específico, para melhor atender a população.

Como fazer a doação de sangue

Para doar sangue é necessário comparecer a uma das unidades de coleta portando documento oficial com foto, ter entre 16 e 69 anos, sendo que menores entre 16 e 17 anos devem estar acompanhados pelo pai ou mãe ou responsável legal, pesar 51kg ou mais e estar bem alimentado para realizar a doação.