Hemosul renova alerta de baixo estoque de sangue e emergência para O- e O+

O Hemosul de Campo Grande continua com estoque baixo de sangue e em emergência para as tipagens de “O” positivo e negativo. Para incentivar doadores, a unidade vai funcionar das 7h às 17h do próximo sábado (20), para doação de todos os tipos sanguíneos.

As outras unidades do Estado, que funcionam nesta sexta-feira (19) e algumas no fim de semana, também convidam doadores para ampliar o estoque. Devido ao tempo frio, as doações costumam reduzir.

Na Capital, além do Hemosul Coordenador na Avenida Fernando Corrêa da Costa, as doações também podem ser feitas na Santa Casa e no Hospital Regional. Os telefones para contato são (67) 3312-1517 e WhatsApp 99298-6316.

No interior, as unidades coletoras funcionam em Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã, Paranaíba e Coxim. A rede também possui unidades de armazenamento e distribuição em Aquidauana, Corumbá, Naviraí e Nova Andradina.

As doações também podem ser feitas na Santa Casa e no HRMS (Hospital Regional), que funcionam das 7h às 12h – de segunda a sexta-feira.

Quem pode doar?

• Para doar basta comparecer à unidade com documentos pessoais;

• estar bem alimentado e bem de saúde;

• ter entre 16 a 69 anos e pesar 51 kg ou mais;

• doenças respiratórias deixam o doador inapto enquanto estiver doente.