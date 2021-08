Na sessão desta terça-feira (17), o deputado estadual Herculano Borges (Solidariedade) solicitou à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) a concessão do diploma de ilustre visitante ao embaixador do Japão no Brasil, Akira Yamada.

Herculano Borges, que é o 2º secretário da Casa de Leis, informou que o embaixador estará em Campo Grande no próximo dia 1º de setembro, numa agenda com o Governo do Estado. “É uma honra recebermos a visita do embaixador Akira Yamada, que irá discutir a relação tradicional entre Japão e o Mato Grosso do Sul”, disse o parlamentar. Em junho deste ano foi celebrado 113 anos da imigração japonesa no Brasil.

Mato Grosso do Sul possui a terceira maior população de japoneses do Brasil, atrás de São Paulo e Paraná. Campo Grande conta com a terceira maior colônia de imigrantes japoneses do país, com aproximadamente 15 mil descendentes.