Herói do Cruzeiro, Richard chora e faz homenagem ao irmão que morreu em 2022

Volante do Cruzeiro, Richard se emocionou nesta terça-feira (25) ao marcar o segundo gol na vitória celeste por 2 a 0 sobre o Náutico, no Independência, em Belo Horizonte, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. Após finalizar de cabeça e marcar o tento cruzeirense, o jogador tirou a camisa e fez uma homenagem ao irmão.

Ryan Coelho morreu aos 19 anos, em agosto de 2022, vítima de um mal súbito durante partida de futsal em São Sebastião do Paraíso, cidade de Minas Gerais.

Após o gol desta noite, Richard tirou a camisa e, chorando, mostrou uma regata com a foto do irmão. “Eterno Ryan”, dizia a camisa que Richard usava por baixo do uniforme cruzeirense.

“Só agradecer a Deus. É difícil assimilar uma perda, mas queria agradecer a Deus por esse momento, porque tudo vem dele. A força, o trabalho, acordar todos os dias para trabalhar, é ele quem dá força, dá saúde. Só tenho que glorificar a Deus mesmo por esse momento, agradecer o Cruzeiro pela oportunidade”, disse, após o jogo.

ILUMINADO! Richard fez o gol da classificação e comemorou com direito a homenagem ao seu irmão.

Chegou pra fazer a diferença, merece o aplauso de toda Nação Azul! 💙

Richard entrou na partida desta noite no intervalo, na vaga do volante Ramiro. Com o gol do volante de 29 anos, após cruzamento do lateral-direito William, o Cruzeiro conseguiu o placar necessário para avançar às oitavas de final.

No jogo de ida, em 13 de abril, o Náutico venceu por 1 a 0 no Estádio dos Aflitos, no Recife. Segundo apuração da Itatiaia, os confrontos das oitavas serão definidos em sorteio na próxima terça-feira (2).

Próximo jogo

O Cruzeiro volta a campo às 18h30 de sábado (29). O time celeste visita o Red Bull Bragantino no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.