Hexagon lança app para monitorar a produção em tempo real pelo celular

A divisão de Agricultura da Hexagon lançou um aplicativo que permite monitorar todos os processos executados no campo direto pelo celular. O HxGN AgrOn Sala de Controle | Mobile surgiu de uma demanda dos gestores e diretores das empresas agrícolas, que precisavam de mais agilidade para acompanhar as operações e resolver eventuais problemas que surgissem. O app tem funções como notificações personalizadas, que permitem ao gestor configurar o recebimento de avisos quando, por exemplo, algum incidente ocorrer no campo.

De acordo com Alexandre Alencar, Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da divisão de Agricultura da Hexagon, o aplicativo é um módulo do HxGN AgrOn Sala de Controle, um software para monitoramento em tempo real de tudo o que acontece na lavoura. Ele é utilizado por empresas agrícolas em um espaço físico dedicado e com estações de trabalho onde são recebidos dados e informações para controle remoto das atividades de campo. “Os operadores trabalham em turnos e, à medida em que são alertados pelo sistema, podem tomar ações para resolver problemas como atrasos, máquinas quebradas ou com baixo rendimento. Além disso, esses profissionais também reportam para seus superiores algumas questões mais analíticas, como a avaliação do ritmo de produção e o status de cumprimento das metas diárias”, explica.

A demanda pelo aplicativo móvel surgiu justamente nessa outra ponta. Os diretores e gestores geralmente não conseguem acompanhar as operações constantemente, já que estão envolvidos em outras tarefas ao longo do dia. No entanto, têm a necessidade de estar por dentro de tudo o que acontece de mais importante. “Esse perfil de profissional não tem tempo para parar e abrir um notebook, fazer login… Ele precisa de agilidade, de uma tecnologia móvel, que possa levar consigo aonde for, e que seja de fácil utilização”, pontua Alexandre. “Se alguém ligar pra ele com alguma dúvida, ele pode acionar rapidamente o aplicativo e tomar decisões com maior precisão”. A ideia é que os gestores passem a ter a possibilidade de atuar no processo não apenas recebendo informações por meio de mensagens ou ligações, ou mesmo tendo que se deslocar fisicamente para a sala de controle para resolver pessoalmente algum problema.

Nessa mesma linha de entregar mais agilidade para o dia a dia de trabalho, o aplicativo fornece também resumos, gráficos e informações sumarizadas para que o profissional não precise conferir máquina por máquina. “A produção ocorre durante as 24 horas do dia. O gestor pode estar em casa, por exemplo, e eventualmente consultar e acompanhar alguma área com problema crítico, mesmo estando fora do seu local de trabalho. A mobilidade vem no sentido de facilitar o acesso ao produto, já que o celular hoje é praticamente uma extensão de nosso corpo, pois o levamos para todo lugar e fazemos tudo com ele”.

Expansão da gestão ativa no campo

Avisos e alarmes específicos podem ser configurados no módulo central da sala de controle para enviar notificações para determinados usuários.O líder de uma frente de corte pode ser informado, por exemplo, se ocorrer a quebra de uma de suas colhedoras. “Temos como configurar quais as notificações que devem ser enviadas para o gestor de cada processo. Ele será notificado, dessa forma, apenas quando algo relacionado às atividades de sua responsabilidade acontecer”, explica Alexandre. Por exemplo, se uma colhedora estiver parada além do tempo esperado para conclusão de uma determinada manutenção, o gestor de colheita daquela frente será informado e, assim, pode direcionar alguma ação específica para resolver aquela situação. “Ele atua de forma ativa no processo, com capacidade de antecipar e minimizar os problemas”.

No futuro, a empresa planeja ampliar a quantidade de ofertas na área de mobilidade, setor impulsionado pelo aumento da conectividade e capacidade de comunicação nas áreas rurais. O público poderá conferir o aplicativo, assim como outras tecnologias da divisão de Agricultura da Hexagon durante a Agrishow 2023, feira que acontece no começo de maio em Ribeirão Preto/SP.