HI: Lançamento da Plaenge integra vida urbana e natureza

Quem passa por Campo Grande se encanta com a interação contemporânea entre a vida urbana e a natureza. A cidade, reconhecida por sua beleza natural e qualidade de vida, recebe dois novos empreendimentos que prometem elevar ainda mais essa harmonia: Horizont e Infinit, da Plaenge. Localizados ao lado do Parque das Nações Indígenas, os empreendimentos trazem uma proposta inovadora que une urbanismo, arquitetura e paisagismo em perfeita sintonia.

Arquitetura Internacional de Excelência

A Plaenge convidou o escritório internacional de arquitetura, LW Design Group para a desenvolver os conceitos e projetos arquitetônicos dos empreendimentos Horizont e Infinit. Com uma vasta experiência global e sedes em Dubai (Emirados Árabes Unidos), Hong Kong (China), Aarus (Dinamarca) e São Paulo (Brasil), a LW Design Group traz sua expertise e visão arquitetônica única para Campo Grande.

Estilo escandinavo no design de interiores: minimalismo, sofisticação e acolhimento.



Foto: Divulgação Plaenge

Cristina Wakamatsu, sócia da LW Design Group, expressa sua satisfação em participar dessa parceria. “Estamos entusiasmados por trazer nossa visão arquitetônica internacional para Campo Grande. O projeto apresenta inspiração no estilo escandinavo, que tem na sua origem o minimalismo, conforto com tons claros, design sem excessos, criando espaços de convivência com bem-estar para os moradores, trazendo um ambiente sofisticado, harmonioso e acolhedor”.

O projeto além de trazer aplicações com tendências de grandes centros também fez uma imersão local. “Quando nós fomos convidados a fazer parte desse projeto, buscamos conhecer o cliente, a cultura, seus costumes, as condições climáticas da Capital e criar um projeto que pudesse explorar uma linda vista, que o campo-grandense privilegia: o Parque das Nações Indígenas”, diz.

Integração Perfeita entre Urbanismo, Paisagismo e Arquitetura

Além da arquitetura de destaque, a Plaenge trouxe uma inovação para a Capital: integrar o urbanismo e o paisagismo aos empreendimentos Horizont e Infinit. Para isso, contaram com o talento de Renato Conde, da Conde Urban Design, com escritórios também em São Paulo e Dubai.

Park HI: interação contemporânea entre a vida urbana e a natureza. Foto: Divulgação Plaenge

Conde explica a importância desse conceito de urbanismo no projeto. “O objetivo é criar uma harmonia entre a cidade e a natureza, incorporando um pocket park, o Park HI, entre as duas torres. Queremos transmitir a sensação de que o Parque das Nações Indígenas se estende pelo empreendimento, oferecendo uma integração perfeita entre urbanismo, arquitetura e paisagismo, definindo um espaço único na cidade”.

Com essa abordagem, o projeto busca proporcionar aos moradores uma experiência ímpar, conectando-os com a natureza ao mesmo tempo em que oferece um ambiente urbano sofisticado.

Novidade para Campo Grande

Para o gerente regional da Plaenge, Marcelo Kenchikoski, os empreendimentos proporcionam inovações para Campo Grande, por meio de um trabalho multidisciplinar excepcional.

“Com os empreendimentos Horizont e Infinit, juntamente com o Park HI, a Plaenge introduz na cidade um conceito internacionalmente reconhecido que certamente surpreenderá a todos. Essa gentileza urbana será um marco para Campo Grande. Uma referência na integração entre vida urbana, natureza e arquitetura de excelência”, finaliza.

