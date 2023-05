Hidrovias ainda são pouco exploradas no Brasil

As hidrovias brasileiras podem reduzir os custos do agronegócio, mas ainda são pouco exploradas no nosso país. Segundo dados do Anuário Estatístico da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), divulgado em fevereiro deste ano, o transporte aquaviário é apenas o terceiro mais utilizado no Brasil, com 13,6%. As rodovias representam mais de 60%.

Para Claudio Lollato Malheiro, um dos sócios da Malborg Tecnologia, a necessidade de investimentos em tecnologia, infraestrutura e logística é fundamental para o agro brasileiro continuar competitivo. “A comunicação integrada é fator chave da produtividade no campo. Máquinas agrícolas têm elevado custo que necessitam produzir o maior número de horas possível. A coordenação e controle dos equipamentos, caminhões, silos e unidades de processamento são fundamentais e necessariamente precisam de comunicação”, diz o sócio da desenvolvedora e distribuidora de soluções integradas, a presença da tecnologia ocorre em todas as etapas da produção no agronegócio.

E reforça o papel da comunicação integrada para auxiliar nas projeções de safra recorde de grãos no Brasil, ou mesmo crescimento mundial do setor. “Desenvolvemos produtos para auxiliar no crescimento do agronegócio, como sistemas de sonorização automáticos integrados com rádios comunicadores, telefonia e anúncios de voz. Esta rede conectada facilita a comunicação em tempo real, fazendo com que organizações tomem as melhores decisões rapidamente, reduzindo perdas e aumentando a produtividade”, diz o empresário.

Ele acrescenta que os investimentos na área são recorrentes entre os que buscam eficiência, produtividade e redução de custos, resultando em produtos competitivos dentro e fora do país.