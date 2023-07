Hilux com semirreboque capota e deixa dois mortos em rodovia próximo à Chapadão do Sul

Por volta de 04h30 desta quinta-feira (06) duas pessoas morreram em trecho da rodovia MS-306, distante cerca de cinco quilômetros de Chapadão do Sul, após o motorista da Hilux em que estavam – que tinha um semirreboque engatado – perder o controle por instabilidade na carreta e capotar pela pista.

Vale ressaltar que essa é uma rodovia onde há cobrança de pedágio e, inclusive equipes da Concessionária Way-306 auxiliaram no atendimento à ocorrência, levando pacientes ao Pronto Socorro do Hospital Municipal de Chapadão do Sul.

Com o capotamento da caminhonete dois homens morreram no local do acidente; um precisou ser transferido em “vaga zero” para a capital, e outros dois ficaram feridos.

Conforme repassado pela equipe do Corpo de Bombeiros, esse paciente vindo em vaga zero para Campo Grande foi vítima de Trauma Crânio Encefálico e escalpelamento.

Ainda, os sobreviventes repassaram informações de que trabalham em festas de peão; exposições, para onde levam barraca de bingo (azulão).

O acidente

Carreta bateu em carga na pista. Reprodução/O Correio

Segundo os passageiros, eles saíam de uma exposição no município de Paranaíba, em direção ao Mato Grosso, para trabalharem na Feira de Cuiabá.

Como apontam as marcas na pista, deixadas pelos pneus, o engate com o semirreboque fez com que a caminhonete perdesse o controle, levando o veículo para fora da pista. Ao retomar o rumo o veículo então capotou.

Também, devido ao acidente os itens carregados no semirreboque foram jogados e ficaram espalhados na rodovia e, com isso, outra carreta que vinha atrás não conseguiu parar a tempo, causando apenas danos materiais.

A Polícia Rodoviária Estadual – aliada à Way 306 – realizou a interdição, em ambos os sentidos, gerando um congestionamento que se estendeu por cinco quilômetros, sentido Chapadão/Cassilândia.

Para que a liberação da pista ocorresse, a perícia de Costa Rica precisou ser acionada.

CRÉDITO: CORREIO DO ESTADO