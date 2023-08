Hoje é o último dia de credenciamento da imprensa para cobertura do Desfile da Independência

O prazo para credenciamento da imprensa que deseja realizar a cobertura do desfile de 7 de setembro, em Campo Grande, se encerra nesta quarta-feira (30).

Os veículos de comunicação devem encaminhar os nomes dos profissionais (1 equipe por veículo) e número da identidade para o e-mail imprensa@secom.ms.gov.br . As credenciais serão entregues entre os dias 5 e 6 de setembro, na sede da Governadoria (avenida dos Poetas, s/n – Parque dos Poderes).

O desfile do 7 de setembro terá início às 8h10, com revista à tropa pelo governador Eduardo Riedel e o comandante Militar do Oeste, general de Exército Luiz Fernando Estorilho Baganha.

Comunicação do Governo de MS