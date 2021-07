Amsterdã, na Holanda se tornou a primeira cidade do mundo a ter uma grande obra de infraestrutura totalmente construída com robôs e em uma impressora 3D. A cidade inaugurou no último dia 15 de julho a primeira ponte de aço do planeta fabricada totalmente com impressoras 3D.

Fabricada por quatro robôs industriais da Imperial College London, a ponte levou seis meses para ser construída. Com 12 metros de comprimento e pesando cerca de 4,9 toneladas, foi a primeira vez que a tecnologia foi utilizada para criar uma liga metálica grande e forte o suficiente para aguentar a passagem de tráfego humano.

Devido a particularidade, apesar da ponte ter sido planejada levando-se em conta o desgaste e forças destrutivas em elementos impressos, foi desenvolvido um núcleo de pesquisa voltado para o monitoramento da estrutura a longo prazo. Apesar da facilidade que a tecnologia de impressão 3D proporciona, os engenheiros sabem como se comporta uma construção convencional ao longo dos anos. Utilizando a tecnologia novos desafios virão, e isso exigirá novas soluções desses engenheiros.