Briga generaliza entre homens e mulheres na frente de uma pizzaria terminou com um homem desmaiado após ser agredido com uma cadeirada em Mundo Novo. Após ser atingido com a cadeira, a vítima cambaleou pela calçada e em seguida, cai no chão quando outro indivíduo chutou sua cabeça. Amigos o socorreram até o Hospital Municipal. Os envolvidos fugiram do local. O caso segue em investigação.