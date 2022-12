Alessandro de Azevedo Monteiro foi preso nesta madrugada de sexta-feira (23) em Campo Grande. Ele é apontado como o autor do homicídio do francês Rodolphe Jean-Claude Maurice Joly, de 25 anos morto em 28 de agosto, no Rio de Janeiro. O suspeito, que se passava por engenheiro quando cometeu o crime, foi detido na região central da cidade, em um pensionato. O mandado de prisão foi cumprido e ele encaminhado para a DEPAC Centro.

De acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, por meio da Delegacia de Homicídios da Capital, o crime foi cometido por Alessandro e dois funcionários. Ambos contratados por Rodolphe para uma obra.

Na Delegacia de Polícia Alessandro negou o crime e alegou que pegou os eletrônicos de Rodolphe como parte do pagamento, mas que os devolveria em seguida. “Em decorrência da perplexidade do caso, a Polícia Francesa, através do Consulado da França no Brasil iniciou uma investigação paralela de cunho internacional em que também foram expedidos mandados de prisões internacionais para os autores”, informou a Polícia Civil do Rio, em nota.