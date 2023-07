Homem acusado de lesionar e ameaçar a ex-companheira é preso pela Polícia Civil em Dourados

A Polícia Civil, por intermédio da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Dourados MS, prendeu nesta quarta-feira, 25/07, um homem acusado de lesionar e ameaçar a ex-companheira, além de descumprir medida protetiva de urgência.

De acordo com as informações levantadas, a vítima compareceu na DAM e relatou que F.L.S. (36 anos), no dia 24/07, por volta das 18h10min., descumpriu decisão judicial que deferiu medida protetiva de urgência. Ele entrou na residência da ex-companheira, a agrediu com socos, chutes e tapas, além de ter arrancado quantidade significativa de seus cabelos, e tê-la ameaçado, com os seguintes dizeres: “ (…) vou dar um tiro no seu joelho (…)”.

A autoridade responsável, ao tomar conhecimento do fato e da situação de flagrante delito, acionou a equipe de investigação, que conseguiu localizar e capturar o autor, próximo à Rodovia MS-162.

F.L.S. foi conduzido à DAM, onde foi lavrado o respectivo auto de prisão.