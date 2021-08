Israel Alves (61) acusado do homicídio de Darílio Honorato (84) no dia 8 de janeiro de 2018 em Campo Grande foi absolvido por insuficiência de provas, a pedido da defesa e da acusação. Ele acabou absolvido pelo Conselho de Sentença.

A denúncia apontava que o crime ocorreu no Jardim Tarumã. Darílio permitia a entrada de usuários de drogas em sua casa e consumia bebida alcoólica na companhia deles. No dia do crime, Israel e uma terceira pessoa teria ido a casa da vítima para consumirem entorpecentes. Ainda segunda a denúncia os acusados teriam usado uma calça jeans para asfixiar o idoso que morreu no local.

O julgamento ocorreu nesta quarta-feira (18) e foi presidido pelo juiz Aluizio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri. Tanto a promotora de Justiça Luciana do Amaral Rabelo quando o defensor público Ronald Calixto Nunes pediu a sua absolvição. Baseados na alegação de insuficiência de provas, o Conselho de Sentença absolveu Israel.