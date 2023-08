Homem de 49 anos agride companheira após crise de ciúmes na MS-156 em Dourados. O casal jantava e depois de uma bebedeira ele a acusou de traição com os caminhoneiros. Além das agressões o autor destruiu seu veículo Honda Fit. A polícia foi acionada mas ele fugiu do local. O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia com pedido de medidas protetivas.