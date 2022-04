Um homem morador de Ipezal foi preso no domingo (3) após cometer violência doméstica contra esposa e filhas. A vítima de 32 anos acionou os policiais relatando que seu companheiro estava lhe agredindo. No local a mulher e as filhas se encontrava em frente da residência. Ela relatou que o marido havia passado o dia todo fora de casa e retornou bêbado e agressivo. A mulher foi agredida com socos e chutes com a filha de 5 anos no colo. A outra filha de 15 anos ao ver as agressões tentou intervir e acabou apanhando. O autor recebeu voz de prisão sendo contido com uso de algemas e encaminhado a Delegacia de Polícia.