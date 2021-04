Costa Rica – Ás 15h25min deste domingo (11) uma mulher de 37 anos procurou o quartel da Polícia Militar para denunciar um crime de violência doméstica. Ela disse que sofreu ameaças e foi enforcada pelo companheiro de 49 anos, afirmou que o relacionamento está desgastado e vem sofrendo com a ironia e arrogância do companheiro. Antes das agressões, iniciaram uma discussão e em seguida ele pegou uma faca e foi para o banheiro. Neste momento a vítima ligou para irmã, ele notou e impediu o pedido de ajuda, passando a enforcá-la.

Ela consegue fugir do autor em um momento de distração e o trancou na residência, foi então que procurou a irmã e veio até o quartel da PM. Os militares foram até a residência da mulher e encontraram o autor, ele confirmou que após a discussão pegou uma faca e foi para o banheiro, após ouvir a companheira ligando para a irmã ficou nervoso e a empurrou no sofá e segurou no pescoço empunhando uma faca de 17 cm. O objeto utilizado no delito foi apreendido e o homem preso pelo crime que incidiu.