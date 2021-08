Cleber Silva dos Santos (32) morreu na quarta-feira (25) no Hospital Maria Aparecida Pedrossian com suspeita de envenenamento em Campo Grande (MS). Ele veio transferido da cidade de Chapadão do Sul (MS). De acordo com o Boletim de Ocorrência Cleber veio transferido de Chapadão do Sul após se entregar no batalhão da polícia devido a ameaças e violência doméstica. Ao chegar na PM passou mal sofrendo convulsões e espumando pela boca.

Socorrido foi encaminhado a unidade de saúde e depois encaminhado a Capital. Ele chegou a ser intubado, mas não resistiu e morreu. A noiva da vítima foi até a delegacia para registrar a morte levando um receituário, onde suspeitava de envenenamento. O caso foi registrado como morte a esclarecer.