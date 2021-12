Um homem de 57 anos assediou a esposa de amigo e foi agredido com golpe de enxada. O caso ocorreu na noite de segunda-feira (20), em Rio Brilhante (MS). O autor da agressão seria o marido da mulher assediada. De acordo com o Boletim de Ocorrência os dois estavam ingerindo bebidas alcoólicas em uma propriedade que fica as margens da BR-163, KM 321. Neste momento a vítima teria mexido com a mulher do autor. Incomodado o mesmo tomou satisfações iniciando uma discussão, seguido de agressão.

Segundo o registro policial o autor pegou uma enxada e atingiu a vítima no rosto e no ombro. O homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para hospital local para devidos atendimentos. A polícia foi acionada e o autor dos golpes foi detido e conduzido para a Delegacia de Polícia, onde foi autuado por lesão corporal dolosa.