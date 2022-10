Pedreiro de 31 anos caiu no golpe “boa noite Cinderela” em Campo Grande. Uma mulher adicionou a substância na sua bebida numa boate whisky que foi oferecido por uma mulher que conheceu no estabelecimento. A única lembrança depois da bebida é de estar chegando em casa sem o celular e a CNH. O rapaz é do estado de São Paulo e veio para Campo Grande a trabalho. Ele alugou um apartamento na cidade e recobrou a consciência numa rua perto do local. O caso foi registrado na DEPAC Centro e está sendo investigado.