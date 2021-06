Vinte anos depois de ficar cego devido a uma grave da retinite pigmentosa, um homem francês recuperou a visão depois de passar por uma terapia genética experimental de reposição genética. Ele voltou a enxergar depois de passar por uma técnica chamada Optogenética. A técnica é uma ferramenta comum em pesquisas de neurociência e utiliza luz para ativar células cerebrais específicas, mas essa foi a primeira vez que ela foi utilizada no mundo da medicina.

No experimento, relatado esse mês na revista científica Nature Medicine, os médicos inseriram um gene de um tipo de alga nas células sobreviventes da região das celular que detectavam luz na retina do homem. As células danificadas passaram a produzir rodopsinas, uma proteína comumente encontrada em algas que ajuda os micróbios fotossintéticos a encontrar e migrar em direção a fontes de luz.

O processo foi lento e segundo Dr. José-Alain Sahel, médico que tratou o paciente no Instituto de Visão de Paris, o “paciente inicialmente ficou um pouco frustrado, porque demorou muito tempo entre a injeção e o tempo em que começou a ver algo, mas quando ele começou a relatar que espontaneamente foi capaz de ver as listras brancas da faixa de pedestre ao atravessar a rua,ficou muito animado”. E deixou toda comunidade médica envolvida no estudo animada.

Como há uma grande diferença entre algas fotossintéticas e o olho humano, a nova terapia optogenética não restaurou a visão do homem a níveis normais e também não permitiu que ele enxergasse cores. Outro problema foi que, à medida que sua visão voltava, ficou claro que os rodopsinas só respondiam à luz de cor âmbar, então o homem precisou usar óculos especiais que traduziam imagens de uma câmera vídeo no comprimento de onda certo para que ele pudesse realmente ver o mundo ao seu redor.

Mas, apesar das limitações da terapia (a retinite pigmentosa é uma doença genética complexa e as proteínas das algas são uma solução grosseira para resolver o problema) o que mais deixou a comunidade científica animada terem encontrado uma aplicação médica para optogenética. Agora, novos estudos devem ser realizados com outros genes para saber como a técnica pode ser efetiva em outros tratamentos usando a técnica. “Devido o resultado do estudo, acreditamos que mais tratamentos similares surgirão em breve”, completou Dr.Sahel.