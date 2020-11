Equipe do Setor de Investigações Gerais (Sig) durante realização de diligências na tarde de quarta-feira (18), localizou e prendeu um jovem de 28 anos, contra o qual havia um mandado de prisão em aberto por furto ocorrido no ano de 2014. Diante disso, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido até a 5ª Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.