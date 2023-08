Homem condenado pela prática de furto é preso pela Polícia Civil em Três Lagoas

A prisão, em decorrência de cumprimento de ordem judicial, ocorreu durante ação policial deflagrada na manhã de hoje (25/08), pela SIG (Seção de Investigações Gerais) e do NRI (Núcleo Regional de Inteligência) de Três Lagoas/MS, com o apoio da 2ª Delegacia de Polícia Civil. O homem de 36 anos de idade foi condenado pela prática do crime de furto majorado pela prática durante o repouso noturno.

Os fatos ocorreram no ano de 2020, quando o indivíduo foi preso em flagrante, logo após praticar um furto em uma transportadora, isso depois de praticar outros três crimes idênticos, no mesmo local, em datas diversas. Ao final do processo o acusado foi condenado, sendo que posteriormente, após julgamento de todos os recursos apresentados pela defesa, foi expedido o mandado de prisão.

De posse da ordem judicial, e após levantamentos realizados pelo NRI, os policiais foram até a residência de sua convivente, na Vila Alegre, onde ele foi preso e posteriormente conduzido à sede da SIG. Após a realização do exame de corpo de delito, ele foi encaminhado à unidade prisional para início do cumprimento da pena estipulada.

O indivíduo ostenta vasta folha de antecedentes policiais, com registros de mais de quinze crimes, tais como dano qualificado, lesão corporal em violência doméstica, tráfico de drogas, diversos furtos qualificados, entre outros.

Serviço – A SIG/TL (Seção de Investigações Gerais de Três Lagoas/MS) solicita a colaboração e apoio de toda população três-lagoense, com informações sobre a prática de crimes e localização de indivíduos foragidos da Justiça, sendo que as denúncias poderão ser realizadas através dos telefones (67) 3929-1173 ou (67) 99226-8210 (WhatsApp). O sigilo e anonimato são assegurados.