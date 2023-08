Homem condenado por estelionato contra idoso é preso pela Polícia Civil em Três Lagoas

Na manhã desta quinta-feira (03/08), agentes da SIG (Seção de Investigações Gerais) de Três Lagoas/MS deram cumprimento a um mandado de prisão em desfavor de um homem, de 60 anos de idade, condenado pela prática do crime de estelionato. O crime ocorreu no ano de 2014, quando o autor conseguiu que um casal de idosos lhe outorgasse uma procuração com poderes para representá-los.

De posse de tal procuração, o indivíduo obteve para si vantagens em dinheiros, através de pagamentos de contas pessoais, utilização de cartões bancários para compras, e contraindo empréstimos em seu benefício. O indivíduo ainda transferiu para si, a propriedade de dois terrenos pertencentes aos idosos, mediante indução do casal a erro, causando-lhes um prejuízo de quase R$ 50 mil, aos valores daquela época.

Ao final do processo o acusado foi condenado a uma pena de três anos e seis meses de reclusão, em regime fechado. Após o julgamento de todos os recursos apresentados pela defesa, a condenação foi mantida, sendo então, expedido o mandado de prisão, pela 2ª Vara Criminal de Três Lagoas/MS na última segunda-feira (31/07).

Desse modo, o preso foi encaminhado à Penitenciária de Segurança Média para início do cumprimento da pena.

Serviço – A SIG/TL (Seção de Investigações Gerais de Três Lagoas/MS) solicita a colaboração e apoio de toda população três-lagoense, com informações sobre a prática de crimes e localização de indivíduos foragidos da Justiça, sendo que as denúncias poderão ser realizadas através dos telefones (67) 3929-1173 ou (67) 99226-8210 (WhatsApp). O sigilo e anonimato são assegurados.