O que é para ser uma noite de amor acabou de maneira trágica. A esposa tentou surpreender o marido usando uma meia-calça “sexy” com estampa de couro de cobra e acabou levando uma paulada no pé. A fatalidade ocorreu quando o marido entrou no quarto e viu os pés da esposa por baixo do lençol. Pensando se tratar de uma cobra de verdade pegou um taco de beisebol e desferiu um golpe. Após a paulada, ela precisou ser encaminhada para um hospital tendo que imobilizar o pé.