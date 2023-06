Homem confunde namorada com a amiga, atira na amiga da namorada e acaba preso em Dourados

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Dourados prendeu nesta terça-feira, 26/06, um homem de 21 anos, por ameaça e descumprimento de decisão judicial, que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da ex-namorada do autor. Além disso, o indivíduo teria tentado matar a ex, mas acabou confundindo ela com uma amiga e atirando no pé da jovem, que foi socorrida.

Segundo apurado, no dia 26/06, a tarde, a DAM tomou conhecimento do crime de feminicídio na forma tentada, praticado por F.G.S. (21), ocorrido na madrugada do dia 25/06. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Pronto Atendimento de Dourados (DEPAC DDOS), como homicídio simples na forma tentada, visto que, no momento do registro, era de conhecimento que M.C.M. (17), teria sido alvejada por disparo de arma de fogo e não tinha ligação afetiva com o autor.

Após tomar conhecimento dos fatos, a DAM iniciou trabalho investigativo e descobriu que na verdade o autor queria matar G.C.B., de 18 anos, porque não aceitava o fim do namoro. Em conversa com G.C.B., esta narrou aos policiais que seu ex-namorado a confundiu com uma amiga e acabou disparando contra a amiga, atingindo-a no pé. A versão foi confirmada por outras testemunhas, inclusive por M.C.M., que foi atingida e internada no Hospital da Vida de Dourados.

Apurou-se, ainda, que F.G.S. continuou ameaçando G.C.B. por mensagens via aplicativos (Instagram e Whatsapp) e por intermédio do pai da vítima, que também prestou depoimento narrando o ocorrido. O motivo das ameaças, decorre da inconformidade do investigado com o término do relacionamento.

Diante das informações de ameaças ocorridas em 26 e 27 de junho de 2023, bem como da informação de que o autor possui arma de fogo na residência, a DAM de Dourados, com o apoio do SIG/1DP, foi até a casa do indivíduo, que foi preso em flagrante delito. A arma ainda não foi localizada.

Apesar de F.G.S. ter sido preso, as investigações continuam quanto ao crime de feminicídio na forma tentada.