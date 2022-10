Um homem de 37 anos come batata, toma cerveja num comércio e acaba preso no Jardim América, em Dourados. Após consumir ele se negou a pagar a conta alegando que não tinha dinheiro. A equipe da GMD foi acionada e no local conversou com o autor, que confessou saber que não tinha recursos para pagar o consumo, mesmo assim fez os pedidos. Ele ainda tentou agredir os policiais sendo contido algemado e preso.