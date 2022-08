Homem de 31 anos está sendo acusado de não pagar o serviço de duas garotas de programa e causar uma confusão, na manhã desta quarta-feira (10), em um motel localizado na avenida Tiradentes, no bairro Taveirópolis.

Conforme informações colhidas no local, o acusado buscou as mulheres próximo da rodoviária da cidade, na noite dessa terça-feira (9), e as levou até o motel no bairro Taveirópolis.

No local, o trio consumiu drogas, bebida alcoólica, e as mulheres afirmaram que ficou combinado de fazer “serviço completo”, inclusive relação sexual sem preservativo.

Na manhã desta quarta-feira, as mulheres cobraram o valor de R$ 400 que havia sido combinado anteriormente, momento que o homem disse não ter dinheiro nem para pagá-las, nem para pagar o motel.

Assim, uma briga começou entre os envolvidos e os funcionários do estabelecimento acionaram a Polícia. Quando os militares chegaram, decidiram encaminhar o rapaz até uma delegacia, mas ele afirmou que o serviço dele fica a duas casas de onde tudo ocorreu.

O patrão do homem foi até o local e pagou o motel, além de pagar R$ 100 para as mulheres, que ficaram no prejuízo. Como elas decidiram não registrar Boletim de Ocorrência, o acusado não foi encaminhado para a delegacia e tudo se resolveu.