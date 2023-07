Homem de 48 anos é preso pela Polícia Civil por armazenar conteúdo de pornografia infantil

Um homem de 48 anos foi preso nesta terça-feira, 18/07, pela Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande-MS. A prisão foi feita por uma equipe da DEPCA (Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e ao Adolescente).

Segundo apurado, J.G.O. estava com liberdade provisória, mas foi preso preventivamente por descumprir medidas impostas na decisão que lhe concedeu o benefício. O autor havia sido preso em flagrante delito durante operação da DEPCA, no início do ano, por armazenar fotografia/vídeo que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente.