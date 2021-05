Um homem procurou a Depca (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente), na manhã desta segunda-feira (3), para denunciar a sua ex-mulher por maus-tratos conta o filho de 8 anos. O homem contou que a criança morava com a mãe e era agredido constantemente com fios de telefone e de antena. De acordo com informações, os outros dois filhos da autora de outro relacionamento de 9 e 13 anos também sofriam as agressões. A criança que agora passou a residir com o pai foi até a delegacia para prestar o depoimento especial e segundo a Delegada Franciele Candotti, as outras crianças também serão ouvidas, assim com a mãe do garoto. O caso foi registrado como maus-tratos.