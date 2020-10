Um pai de 70 anos procurou a Delegacia de Polícia nesta manhã de quinta-feira (22) em Campo Grande para registar um B.O do desaparecimento do seu filho de 37 anos no Parque dos Novos Estados. Na Delegacia o idoso contou que seu filho saiu na última terça-feira (20) em sua Harley Davidson, de cor amarela para registrar um B.O devido a perda dos seus documentos e não retornou mais para casa. O pai disse ainda que o filho está em tratamento para se livrar das drogas, mas avisava sempre quando saía de casa e ficava fora por mais tempo.