PARANAÍBA-MS (Correspondente) – O corpo de Paulo Henrique Procópio (36) foi encontrado em avançado estado de decomposição. Ele estava desaparecido há cinco dias. Uma testemunha relatou em depoimento à polícia que Paulo estava jogando futebol na tarde de segunda-feira (28) no Carnaíba, uma área onde o carnaval é realizado. Quando a bola caiu por lá e fomos buscar avistamos o cadáver. No local foi encontrado um chinelo em cima da laje que cobre o palco e mais um par onde se encontra a vítima. Além de fios elétricos rompidos que indicavam que haviam sido rompidos recentemente. Paulo era usuário de drogas. A Suspeita é que Paulo tenha sido eletrocutado ao tentar furtar fios de energia do local. O caso foi registrado como morte a esclarecer.