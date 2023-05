Homem descumpre medidas protetivas, xinga mãe, agride filho e acaba preso pela Polícia Civil em Três Lagoas

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), de Três Lagoas-MS, prendeu nesta quinta-feira, 11/05, um homem de 43 anos, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva. O indivíduo além de descumprir medidas protetivas de urgência, xingou a mãe e agrediu o filho.

Segundo as investigações, mesmo ciente das medidas protetivas, o homem, que é morador do Bairro Jardim Planalto, negou-se a sair da residência, continuava agredindo e humilhando o filho e também atentava contra sua genitora.

O mandado de prisão foi expedido pela 1ª Vara Criminal de Três Lagoas, em meados de abril de 2023, após representação do Delegado de Polícia da DAM. Ocorre que, logo depois da vinda da ordem prisional, o homem mudou-se de residência e não foi encontrado imediatamente.

No entanto, as buscas para a captura do indivíduo continuaram, até que, chegou ao conhecimento da Polícia Civil, de que ele teria voltado a morar com a mãe e estaria realizando entrevistas de emprego na cidade. Diante disso, os policiais da DAM iniciaram as diligências desde cedo e por volta das 10 horas, conseguiram capturar o autor.

Ele foi conduzido à sede da DAM, onde foi dado o efetivo cumprimento ao mandado judicial de prisão, e após ser submetido ao exame de corpo de delito, foi conduzido às celas da DEPAC, onde responderá ao processo preso.

A DAM/TL solicita a colaboração e apoio de toda população três-lagoense, com informações sobre a prática de crimes e localização de indivíduos foragidos da Justiça. O sigilo e anonimato são assegurados.