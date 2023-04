Homem diz ser do exército, ameaça vizinha e acaba na delegacia em Campo Grande

Nesta quarta-feira (19), um homem de 59 anos foi parar na delegacia após ameaçar sua vizinha, de 31 anos, com uma enxada e possivelmente mostrar uma arma de fogo. O caso ocorreu em Campo Grande, no bairro Jardim Noroeste.

Segundo relatos da vítima, a confusão começou quando o homem, que se identificou como sendo militar, acusou-a de depositar lixo no terreno de sua propriedade. Ele teria levantado a enxada e ameaçado a mulher.

Conforme o Boletim de Ocorrência, o suposto policial teria ido até a casa da vítima de posse de uma arma de fogo em busca de tirar satisfação sobre o lixo.

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar no local, o homem se identificou como militar do Exército Brasileiro em 1982, mas não comprovou qualquer vínculo com a instituição. Em conversa com os agentes, o suspeito negou ter feito ameaças e ter portado arma de fogo.

Diante da situação, as partes foram conduzidas para a delegacia de Polícia Civil, onde a vítima manifestou o desejo de representar contra o suspeito pelas ameaças sofridas.