Celso Mentes Espíndula (37) foi encontrado morto no último sábado em uma casa na reserva indígena de Dourados (MS). Segundo as informações Celso teria saído da aldeia com destino a um bar; quando foi espancado. Como ele estava demorando seu amigo saiu a procura e o encontrou caído com vários ferimentos. A testemunha o levou para casa, onde reclamava de muita dor. O corpo de bombeiros foi acionado, mas quando chegou o homem já se encontrava sem vida. A polícia investiga o caso.