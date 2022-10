Um homem de 40 anos foi perseguido e assaltado por dois homens, em plena luz do dia na Avenida Calógeras, no centro de Campo Grande. Segundo a vítima ele estava contando o salário que havia acabado de receber, quando percebeu que estava sendo vigiado por dois homens. E quando guardou o dinheiro na carteira foi atingida por um golpe de gravata. Os criminosos conseguiram fugir levando o pagamento da vítima. O caso foi registrado como roubo majorado pelo concurso de pessoas na DEPAC do Centro.