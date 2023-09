Homem é assassinado pela amante após ameaçar revelar traição ao marido dela

Um homem e uma mulher foram presos nesta quinta-feira, 14/09, em Nova Andradina-MS, ela prática de homicídio. A prisão foi feita pela Polícia Civil, por intermédio da Delegacia do município.

Segundo apurado, no dia 12 de setembro de 2023, chegou ao conhecimento da Unidade Policial que teria ocorrido um homicídio, no assentamento Teijin, situado a aproximadamente 40km da cidade de Nova Andradina-MS. Uma equipe da SIG (Seção de Investigações Gerais) prontamente se dirigiu ao local do fato e se deparou com um corpo masculino, aparentando ter sido alvejado por pelo menos três disparos de arma de fogo.

No decorrer das investigações, que ganharam novos rumos no dia 13 de setembro, a polícia descobriu que uma quantia substancial de dinheiro havia sido retirada da conta bancária da vítima após sua morte. Este novo elemento contribuiu para aumentar a urgência em identificar os responsáveis por esse ato.

Dois suspeitos foram identificados, sendo um homem de 22 anos e uma mulher de 31 anos. Com estas informações em mãos, os policiais iniciaram uma busca intensiva para localizar essas pessoas.

Em trabalho conjunto com o serviço de inteligência policial de Nova Andradina, o suspeito do sexo masculino foi localizado em uma rodovia que conecta Nova Andradina ao município de Taquarussu. Durante a entrevista, o suspeito confessou sua participação no crime e forneceu maiores informações à investigação.

A busca pela mulher suspeita, de 31 anos, levou os investigadores até um posto de combustível na cidade de Taquarussu, onde ela foi detida. Durante sua entrevista, ela também confessou sua participação no crime e na subsequente movimentação financeira da conta da vítima.

Ambos os suspeitos confessaram a prática delituosa, mas também a manipulação das câmeras de segurança da residência da vítima, do DVR e do celular da vítima. Essas ações tinham como objetivo dificultar a identificação da autoria.

A equipe de investigadores conseguiu recuperar grande parte desses objetos, que estavam dispersos na mata às margens da rodovia que liga Nova Andradina ao Distrito de Nova Casa Verde, a 60km do centro da cidade.

Com as investigações e com os procedimentos de polícia judiciária, foi possível chegar à motivação deste delito, que foi motivado por uma relação extraconjugal da autora com a vítima, tendo a vítima revelado vontade de contar para o marido da investigada essa relação. Logo, a mulher de 31 anos convidou seu comparsa para realizar o crime em questão.

Após a consumação do fato, ambos decidiram, em posse dos dados bancários da vítima, realizar PIX de sua conta bancária para terceiros. Os autores foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Nova Andradina para que fossem tomadas as medidas legais cabíveis.

O avanço nas investigações e as confissões dos envolvidos são passos significativos para a resolução deste crime e a entrega de justiça à família da vítima. A polícia continua trabalhando diligentemente para reunir todas as evidências necessárias e completar o procedimento de polícia judiciária.