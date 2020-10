Policiais Militares Ambientais de Aquidauana receberam denúncias de moradores da rua Índio Nego no bairro Assuí, na cidade de Anastácio e flagraram hoje (21) às 10h00, um homem de 53 anos incendiando restos de vegetação e muitos resíduos domésticos, em um terreno do quintal de sua residência, causando transtornos aos vizinhos.

A PMA chegou, no momento em que o infrator provocava o incêndio nos resíduos em um buraco no terreno e verificou realmente a geração de muita fumaça e fuligem, prejudicando toda a vizinhança, que efetuou a denúncia. O infrator (53) admitiu o erro e apoiou a PMA na extinção do incêndio. Ele foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 1.000,00.

Apesar dos esforços e das orientações, inclusive pela mídia, em relação à proibição de dos incêndios, algumas pessoas insistem com esse costume, que é bastante prejudicial ao ambiente e à saúde da população afetada.