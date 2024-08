Homem é autuado por matar gato com espingarda de pressão em Sete Quedas

O incidente de crueldade contra animais ocorrido em Sete Quedas gerou grande consternação na comunidade local e destaca a seriedade com que as autoridades tratam tais crimes. O caso envolveu um homem que foi preso em flagrante após matar o gato de estimação de sua vizinha com um tiro de espingarda de pressão.

A vítima acionou a Polícia Civil após observar o autor manuseando a espingarda e, em seguida, presenciou o disparo contra o gato, que estava próximo da horta do agressor. O tiro resultou na morte imediata do animal. Posteriormente, o corpo do gatinho foi encontrado enterrado nas proximidades do terreno dele.

O agressor inicialmente negou as acusações, mas acabou confessando que seu objetivo era apenas assustar o gato e não matá-lo. Ele foi autuado em flagrante por maus-tratos a animais.