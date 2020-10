BATAGUASSU –MS (Correspondente) – A PMA autuou na tarde de terça-feira (20), um homem por maus-tratos a dois cachorros. Segundo os investigadores da Polícia Civil, os animais estavam sem comida, água e sem tratamento veterinário. Um dos cachorros estava com uma das patas feridas e infeccionadas. Os animais foram recolhidos e encaminhados para a Vigilância Sanitária do município para receber tratamento. Já o dono foi autuado e, conforme a nova lei de maus-tratos a animais promulgada no mês passado, a detenção passou no máximo um ano para até cinco anos de prisão. Também, foi multado em R$ 1 mil pela PMA.